Орловцы могут пожаловаться на плохие дороги прокурору

Прокуратура региона проведет для граждан тематический прием.



Как сообщили в прокуратуре Орловской области, 16 июня в этом ведомстве будет тематический прием граждан по вопросам нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В 10.00 его проведет заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, на личный прием к нему граждане могут обратиться с вопросами о ненадлежащем состоянии дорог, бездействии уполномоченных органов при их содержании и другими вопросами о нарушениях в этой сфере.

«Телефоны для предварительной записи на тематический личный прием по указанному вопросу: (4862) 40-56-49 — старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Харыбина Наталья Васильевна; 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры Орловской области», — добавили в прокуратуре.

К слову, по данным УМВД России по Орловской области, за четыре месяца 2023 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали 86 дорожно-транспортным происшествиям, в результате которых шесть человек погибли, а 122 получили ранения различной степени тяжести. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками областного ГИБДД было объявлено 31 предостережение владельцам автодорог о недопустимости нарушения обязательных требований в содержании улично-дорожной сети. Кроме того, полиция направила 16 информаций о состоянии дорог в органы прокуратуры.

Так, буквально на днях сотрудники Госавтоинспекции МО МВД «Сосковское» проверили состояние автодорог на обслуживаемой территории. По результатам проверки в прокуратуру была направлена информация о ненадлежащем состоянии проезжей части автомобильной дороги регионального значения «Горки-Шаблыкино». Как пояснили в УГИБДД, автоинспекторы детально обследовали эту автодорогу. Под пристальное внимание сотрудников Госавтоинспекции попали маршруты школьных автобусов, пешеходные переходы, а также остановочные пункты. Автодорога была обследована на предмет таких нарушений как наличие выбоин и трещин на проезжей части, состояние горизонтальной дорожной разметки.

ИА «Орелград»