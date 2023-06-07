Старт в политике. Орловцев приглашают на стажировку проекта «Наставник ЛДПР»

В Орловском региональном отделении ЛДПР стартует партийный воспитательный проект.

Его участники получат реальный опыт работы с действующими депутатами партии, а также смогут изучить работу политиков изнутри и предложить свои идеи.

Участником проекта «Наставник ЛДПР» может стать любой желающий в возрасте от 14 до 25 лет. Стажировка предназначена для молодежи с активной жизненной позицией – тех, кто интересуется политикой и стремится стать ее частью.

Орловцы будут проходить стажировку в региональном отделении ЛДПР. Они также смогут принят участие в заседаниях комитета Орловского облсовета. А самых активных рекомендуют для прохождения стажировки в Государственной Думе в Москве. Их наставником станет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Считаю, что данный воспитательный проект — это мощный инструмент, который может помочь молодым людям полностью раскрыть свой потенциал и достичь своих целей, — отметил координатор Орловской ЛДПР Владислав Числов.

Добавим, что для регистрации в проекте «Наставник ЛДПР» необходимо заполнить форму по ссылке.

ИА «Орелград»