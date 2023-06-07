В Орле изучают поведение крови в космосе

7.6.2023 | 18:23 Медицина, Новости

Исследования ведутся в «Точке кипения».

Фото: vestiorel.ru

Так называется особое «пространство», которое открылось накануне в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева. Планируется, что оно будет привлекать всех орловцев, готовых создавать и продвигать разнообразные инновационные проекты, а также делиться опытом друг с другом.

Как сообщают «Вести-Орёл», в рамках работы новой площадки студентам Медицинского института ОГУ показали ход эксперимента под названием «Лазма», в рамках которого изучается микроциркуляция крови на Земле и в космосе. В его рамках создан специальный прибор, отслеживающий основные показатели крови в текущем режиме.

Устройство отдалённо напоминает наручные электронные часы. Российские космонавты, которые находятся на МКС, надевают приборы на запястья и щиколотки. Данные поступают на Землю, где специалисты сравнивают их с обычными показателями и делают свои выводы.

Главная цель эксперимента – понять, как пребывание в космосе влияет на циркуляцию крови человека. Это поможет лучше подготовиться к следующим полётам в безвоздушное пространство, как «рабочим», так и туристическим.

ИА «Орелград»

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