В Орле обсудили борьбу России за выход к южным рубежам

Проведенный «круглый стол» был посвящен 468-летию Судбищенской битвы.



В Орле состоялось заседание «круглого стола» на тему «Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в XVI–XVIII вв.: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России». Как пояснили в Орловском краеведческом музее, мероприятие было посвящено 468-летию Судбищенской битвы. Его организаторами также выступили Институт археологии РАН, Орловский государственный университет имени Тургенева и Орловское краеведческое общество при поддержке регионального департамента культуры.

«Цель проведения «круглого стола» – интеграция результатов теоретической и практической научной деятельности в области изучения актуальных проблем военной истории, — пояснили в краеведческом музее. – Кроме того, это обмен научной и научно-методической информацией и практическим опытом в сфере музеефикации и мемориализации памятников военно-исторического прошлого России в контексте деятельности военно-исторических музеев и музеев-заповедников, работы археологических экспедиций, клубов военно-исторической реконструкции, подростковых и детских военно-патриотических клубов».

В заседании приняли участие представители российского научного сообщества, преподаватели высших учебных заведений, научные сотрудники музейных учреждений, археологи, представители клубов военно-исторической реконструкции, члены поисковых отрядов, участники детских военно-патриотических клубов, историки, искусствоведы и краеведы, в том числе доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России ОГУ Сергей Минаков, доктор исторических наук, профессор Среднерусского института управления Виктор Ливцов и Олег Радюш, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья ИА РАН и другие.

Участники форума обсудили такие вопросы, как «Россия в геополитической системе XVI-XVIII вв.», «Россия и Крымское ханство в XVI-XVIII вв.», «Русско-турецкие войны XVII-XVIII вв.», «Эволюция военного дела в XVI-XVIII вв.», «Формирование этнокультурной специфики южнорусского порубежья в XVI-XVIII вв.: казачество, однодворцы». Кроме того предметами обсуждения стали военно-историческая тематика в музейных пространствах, поля военной славы России (история и музейные практики), засечные линии юга России как объекты музеефикации. Обсудили участники и проблемы и перспективы военной археология позднего средневековья и раннего нового времени, а также фестивали исторической реконструкции как способ мемориализации военной истории.

ИА «Орелград»