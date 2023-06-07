В Орле «Орбиту» запустят в июле

7.6.2023 | 17:19 Новости, Общество

Сегодня в Горпарке заработали аттракционы.

Фото: obl1.ru

Запрет на их эксплуатацию вводился после ЧП, которое произошло 6 августа минувшего года. Тогда в результате несчастного случая на аттракционе «Орбита» погибла несовершеннолетняя жительница Орла.

Как сообщает «Первый областной», в парке находятся одиннадцать аттракционов. Большинство из них стали доступны сегодня. Это железная дорога, детская карусель «Карнавал», «Космос», «Солнышко», «Колокольчик» и другие. Развлекательный игровой комплекс с мини-батутом откроется с 12 июня. А в середине июля возобновит свою работу карусель «Орбита».

Развлечения будут доступны ежедневно – в понедельник и вторник с 13:00 до 21:00, в остальные дни с 9:30 до 21:30. Все устройства прошли техническую проверку. У каждого аттракциона установлен щит с правилами пользования, включая ограничения по возрасту и физическим параметрам. Также будут приниматься во внимание и погодные условия. Например, аттракционы прекратят работу при скорости ветра от 10 метров в секунду.

ИА «Орелград»

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