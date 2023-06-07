В Орле создаётся «народный» паспорт сухих деревьев

Информацию собирают «Граждане Орла»

Общественное движение, обеспокоенное ситуацией с орловскими зелёными насаждениями, решило объединить сведения обо всех аварийных сухих деревьях города, которые действительно нуждаются в ликвидации. Информацию собирают с помощью участников движения и просто неравнодушных орловчан, в том числе, и в социальных сетях.

«Скидываем друг другу фото, адрес, районы, распечатываем, сортируем по районам – и вперёд. На первый десяток сухостоя в Заводском районе от Воскресенского переулка до автовокзала уже отнесла заявление в прокуратуру», — рассказала координатор «Граждан Орла» Вера Ушакова.

Выложить фотографии и опубликовать адреса можно, например, в комментариях к соответствующему посту на официальной странице Веры Ушаковой «Вконтакте».

На днях мэр Орла Юрий Парахин пообещал проявить гуманный подход к деревьям при благоустройстве сквера Гуртьева. В соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова Парахин заявил: «Всё мы пилить однозначно не будем, но, думаю, было бы неправильно благоустроить сквер и оставить аварийные, больные, заразные деревья. Мы проведем комиссию по зеленым насаждениям, проверим каждое дерево. Надеюсь, большинство удастся оставить. Если что-то придется срубить, на их месте посадим новые, взрослые деревья, с комом земли».

ИА «Орелград»