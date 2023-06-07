В Орле женщина выжила после 10 ножевых

7.6.2023 | 16:29 Закон и порядок, Новости, Происшествия

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Преступление произошло в октябре минувшего года в ночное время практически в центре Орла – в Советском районе на улице 7 Ноября. 56-летний мужчина и 34-летняя женщина находились вместе в хозяйственной постройке. Как сообщает Управление Следственного комитета по Орловской области, речь идёт о ранее судимом гражданине, прописанном в Алтайском крае.

На почве возникшего конфликта мужчина, который находился в нетрезвом состоянии, нанёс знакомой «множественные удары ножом в область туловища и конечностей». Прокуратура Орловской области уточняет, что ударов было 10, они наносились со значительной силой, клинком ножа и в область расположения жизненно важных органов.

При нанесении ударов обидчик угрожал жертве именно убийством. Однако он не довёл свой замысел до конца, так как женщина смогла покинуть постройку и сообщить окружающим о нападении, после чего получила медицинскую помощь.

Уголовное дело, возбуждённое по статье «покушение на убийство», рассмотрит Советский районный суд.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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