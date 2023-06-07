В суде раскрыли суть работы осужденных в Орле риелторов

Преступная группа создала настоящую «финансовую пирамиду» в сфере жилья.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле рассмотрено уголовное дело в отношении преступной группы, которая маскировалась под вывеской общества с ограниченной ответственностью «ДОН» — Дом Орловской Недвижимости». Заводским районным судом города Орла фигуранты были признаны виновными в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Пресс-служба прокуратуры Орловской области сообщила, что четверо подсудимых получили от пяти до семи лет колонии общего режима, а также штрафы от 600 до 800 тысяч рублей. Также государство наложило арест на имущество осужденных общей стоимостью около 45 миллионов рублей.

Подробности этого процесса раскрыла пресс-служба Заводского районного суда города Орла, который рассматривал указанное дело. Сообщается, что организатором группы был разработан план хищения чужого имущества под видом оказания риэлтерских услуг в приобретении квартир от застройщиков якобы по заниженной цене. Деньги принимались под предлогом получения прибыли от вложения средств, предоставленных гражданами в виде займов организатору преступной группы, в якобы выгодные инвестиционные проекты, гарантирующие получение прибыли.

Однако, отмечают в суде, это не соответствовало действительности. На самом деле в основу работы преступной группы был заложен принцип «финансовой пирамиды», в которой под видом инвестирования денежных средств граждан в проекты, приносящие прибыль, путем обмана производилось хищение указанных денежных средств. В результате в период с сентября 2014 года по 21 апреля 2018 года мошенничество было совершено в отношении 62 гражданин, ущерб от преступной деятельности составил 92 607 860 рублей 91 копейку.

«В судебном заседании ряд потерпевших заявили гражданские иски к подсудимым о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением с суммой ущерба от 100 000 рублей до 8 123 500 рублей, на общую сумму 22 416 522 рубля, — сообщили в пресс-службе Заводского райсуда. — Одна из подсудимых исковые требования признала частично, остальные подсудимые исковые требования не признали. Гражданские иски удовлетворены согласно заявленным требованиям, с подсудимых взысканы в солидарном порядке в пользу потерпевших, суммы реально причиненного им материального ущерба».

Отметим, что вынесенный обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»