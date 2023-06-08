Прокуратура назвала проблемные дороги Орловского МО

Суд обязал привести их в порядок.
Проблемы выявили в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, выяснилось, что на ряде трасс Орловского муниципального округа дорожное полотно не отвечает необходимым требованиям.
Небезопасными оказались участки автомобильных дорог по направлениям
- «Орёл–Гать–Лаврово-Редькино» — Путимец,
- «Шепино-Паслово»,
- «Солнцево-Маслово»,
- «Орёл-Знаменское» — Паюсово, «Орел-Знаменское» — Пахомово-Хвощевский.
Также по данным трассам не разработаны проекты организации дорожного движения.
Районный прокурор обратился в суд, чтобы обязать «Орёлгосзаказчик» привести дороги в соответствие с нормативными требованиями. Требования были удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
ИА «Орелград»