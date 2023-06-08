С орловских ярмарок исчезнут электронные сигареты

Новые правила торговли «никотиновых» устройств начали действовать в России.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области известило жителей региона о том, что с 1 июня 2023 года вступили в силу поправки в законодательство, регулирующее потребление табака. В частности, введены существенные ограничения и запреты на продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Под такими устройствами закон понимает любые электронные и иные приборы, которые используются для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля и пара, вдыхаемых потребителем, в том числе, электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы.

«Согласно Закону № 178-ФЗ, продажа устройств для потребления никотинсодержащей продукции должна осуществляться строго в магазинах и павильонах, — пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. — Торговля электронными сигаретами предусмотрена путем размещения в торговом зале перечня такой продукции с указанием цены без использования каких-либо графических изображений и рисунков. Демонстрация вейпов покупателю в торговом объекте может осуществляться только по его требованию после ознакомления с перечнем продаваемой продукции».

В ведомстве добавили, что с 1 июня 2023 года запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках и выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи и с использованием автоматов. Также запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции с ее выкладкой и демонстрацией в торговом объекте. Запрет введен и на применение скидок со стоимости устройств, в том числе посредством издания купонов и талонов. Отныне нельзя упоминать такие устройства в информационной продукции, предназначенной для детей. Например, запрещено упоминание вейпов и электронных сигарет в детских передачах, фильмах и мультфильмах.

«Введенные данным законом ограничения и запреты направлены на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в России активные меры по борьбе с курением начались 20 лет назад. В 2001 году был принят первый Федеральный закон «Об ограничении курения табака», а в 2013 году появился Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Последний запретил курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в употребление. Кроме того, была принята антитабачная концепция. Согласно ей, к 2035 году число курящих в России должно сократиться до 21 процента, а объем продаж сигарет и папирос на душу населения должен снизиться с 1,6 тысячи до 1 тысячи штук.

«Управление Роспотребнадзора по Орловской области призывает всех граждан, употребляющих табак, сделать шаг к избавлению от этой вредной привычки и отказаться от курения вместе с другими людьми, кому не безразлично свое здоровье и здоровье окружающих», — отметили в ведомстве.

Кстати, в 2022 году региональным Управлением Роспотребнадзора было подано 9 исковых заявлений в суд о признании информации о дистанционном способе продажи табачной продукции и кальянов, размещенной на сайтах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Все иски были удовлетворены. Работа в данном направлении продолжается.

ИА «Орелград»