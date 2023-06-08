В Орле 900 тысяч разделили между 10 НКО

Для этого провели ежегодный конкурс.

Некоммерческие организации, которые победили в нём и получили право на бюджетную поддержку, назвали в пресс-службе администрации Орла. Таких НКО оказалось десять.

Так, из числа организаций, ориентированных на патриотическую работу, победителями стали

региональное отделение «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» («ДОСААФ»)

и Молодежный центр «Десантник».

Среди социально ориентированных НКО поддержку получат

общественная организация «Красный мост»,

Региональный фонд социальной поддержки населения,

городское отделение «Российского Красного Креста»

и Заводская районная организация Всероссийского общества инвалидов.

На поддержку смогут рассчитывать и литературные НКО —

«Союз военных литераторов»

и областное отделение «Союза литераторов Российской Федерации».

Не забыт и спорт – одним из победителей стала «Федерация бадминтона Орловской области».

Кроме того, часть гранта достанется региональному отделению всероссийской организации «Российские студенческие отряды».

Между НКО распределили 900 тысяч рублей – примерно по 90 тысяч каждой. Полученные средства нужно будет потратить на реализацию конкретных проектов.

ИА «Орелград»