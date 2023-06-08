В Орле 900 тысяч разделили между 10 НКО

Для этого провели ежегодный конкурс.
Некоммерческие организации, которые победили в нём и получили право на бюджетную поддержку, назвали в пресс-службе администрации Орла. Таких НКО оказалось десять.
Так, из числа организаций, ориентированных на патриотическую работу, победителями стали
- региональное отделение «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» («ДОСААФ»)
- и Молодежный центр «Десантник».
Среди социально ориентированных НКО поддержку получат
- общественная организация «Красный мост»,
- Региональный фонд социальной поддержки населения,
- городское отделение «Российского Красного Креста»
- и Заводская районная организация Всероссийского общества инвалидов.
На поддержку смогут рассчитывать и литературные НКО —
- «Союз военных литераторов»
- и областное отделение «Союза литераторов Российской Федерации».
Не забыт и спорт – одним из победителей стала «Федерация бадминтона Орловской области».
Кроме того, часть гранта достанется региональному отделению всероссийской организации «Российские студенческие отряды».
Между НКО распределили 900 тысяч рублей – примерно по 90 тысяч каждой. Полученные средства нужно будет потратить на реализацию конкретных проектов.
ИА «Орелград»