В Орле в детских поликлиниках обновили авторефрактометры

Новое оборудование поможет офтальмологам.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, техника поступила в городские детские поликлиники №2 и №3. Новые приборы заменили своих предшественников, которые отработали свой срок и устарели.

Авторефрактометрия – это востребованная процедура, которая проводится в ежедневном режиме. Например, в Детской поликлинике №2 Орла за месяц такое обследование проходят около 400 несовершеннолетних пациентов. Она позволяет точно установить степень близорукости, дальнозоркости или астигматизма, и правильно подобрать для ребёнка очки или контактные линзы.

Проблемы со зрением среди несовершеннолетних орловцев очень распространены. Главный врач Детской поликлиники №2 Надежда Кондратьева рассказала подробности: «Каждый третий школьник к девятому классу имеет патологию зрения. Дальнозоркость и астигматизм — это удел дошкольников, а вот у школьников чаще всего встречается уже миопия, более известная как близорукость. Иногда в практике попадаются случаи амблиопии, или состояние ленивого глаза — расстройство зрения, при котором мозг не в состоянии полностью обрабатывать информацию, поступающую от одного глаза, и со временем отдаёт предпочтение другому глазу».

Как указывает Депздрав, одна из главных причин такой ситуации — чрезмерное и слишком ранее увлечение нынешних детей смартфонами, планшетами и компьютерами. Родителям рекомендуют разнообразить досуг своих детей прогулками на свежем воздухе, а также физкультурой и спортом. Кроме того, хорошим «противоядием» могут оказаться занятия в художественной школе.

ИА «Орелград»