В Орловской области появились первые «стобалльники»

Зарегистрировано 12 высших результатов ЕГЭ.

О них в социальных сетях сообщил глава Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Трое выпускников школ этого года получили по 100 баллов за ЕГЭ по химии. Это Алина Зубцова (Лицей №4 Орла), Ангелина Полякова (школа №2 города Ливны) и Матвей Попов (гимназия №1 ОГУ имени Тургенева).

Кроме того, девять выпускников сдали на высший балл ЕГЭ по литературе. Известно, что они представляют Орёл, Ливны и Залегощенский район.

«Каждый выберет свой путь к заветной мечте… От всей души поздравляю выпускников! Продолжаем стремиться к звездам! Ожидаем новых осадков из 100 — балльных результатов», — заявил глава Департамента образования.

Напомним, сегодня орловские выпускники школ сдают ЕГЭ по обществознанию – самый популярный из экзаменов «на выбор».

ИА «Орелград»