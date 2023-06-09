Десятки водителей попались на незаконной тонировке

«Богатый улов» принесло профилактическое мероприятие «Тонировка».

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, в Орловской области проводится профилактическое мероприятие «Тонировка». Цель акции — выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с нарушениями требований технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». На местах на территории обслуживания сотрудники районных отделов ГИБДД прямо на дорогах проверяют светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей.

Один из таких рейдов прошел в Малоархангельском районе. В его рамках местные полицейский составили на нарушителей шесть административных материалов по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

«При неисполнении водителем законного требования сотрудника полиции об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения на месте, он также привлекается к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток», — напомнили в УГИБДД.

Сообщается также, что в период с 1 мая 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ привлечено уже 25 водителей. Еще один водитель был привлечен по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сотрудники ГИБДД призывают водителей привести свои автомобили в соответствие Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

ИА «Орелград»