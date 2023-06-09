«Орёлагропром» оштрафовали за несвоевременные пестициды

Предприятие применяло их в дневное время суток.

Нарушения выявило региональное Управление Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, компания, в соответствии с законом, размещала в СМИ информацию о будущих обработках сельхозкультуры агрохимикатами и пестицидами. Объявления публиковались в газетах Залегощенского, Колпнянского, Свердловского и Троснянского районов. Однако информация размещалась несвоевременно и не в полном объёме.

Данные факты квалифицировали как нарушение федерального закона «О пчеловодстве», так как аграрии обязаны сообщать о подобных действиях, чтобы избежать массовой гибели пчёл.

Кроме того, обработка проводилась в дневное время суток и с превышением установленной дозировки. Это нарушило положения другого федерального закона – «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В итоге ООО «Орёлагропром» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Из открытых источников известно, что компания существует с 2008-го года. Юрлицо зарегистрировано в Железнодорожном районе Орла. Основным видом деятельности является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур.

ИА «Орелград»