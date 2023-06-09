Росгвардия забраковала 22 орловских охранника

Это примерно 2% от всех проверенных.

Всего с начала этого года ведомство проверило на наличие профессиональных навыков и умений около тысячи сотрудников частных охранных предприятий Орловской области. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, данные обязанности выполняют сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы.

Экзамен сдаётся ежегодно и состоит из двух частей. Во-первых, ЧОПовцев проверяют на знание теории — нормативных правовых актов, регулирующих охранную деятельность и вопросы оборота и применения оружия и спецсредств. Только в случае, если гражданин сдаёт первую часть экзамена, его допускают к контрольным стрельбам.

«Если за должностным лицом закреплено служебное оружие, то упражнения выполняются с учётом присвоенного ранее разряда», — уточнили в Росгвардии.

Граждане, которые не выдерживают экзамен, отстраняются от работы в данной сфере.

ИА «Орелград»