Росгвардия забраковала 22 орловских охранника

9.6.2023 | 17:12 Закон и порядок, Новости

Это примерно 2% от всех проверенных.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Всего с начала этого года ведомство проверило на наличие профессиональных навыков и умений около тысячи сотрудников частных охранных предприятий Орловской области. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, данные обязанности выполняют сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы.

Экзамен сдаётся ежегодно и состоит из двух частей. Во-первых, ЧОПовцев проверяют на знание теории — нормативных правовых актов, регулирующих охранную деятельность и вопросы оборота и применения оружия и спецсредств. Только в случае, если гражданин сдаёт первую часть экзамена, его допускают к контрольным стрельбам.

«Если за должностным лицом закреплено служебное оружие, то упражнения выполняются с учётом присвоенного ранее разряда», — уточнили в Росгвардии.

Граждане, которые не выдерживают экзамен, отстраняются от работы в данной сфере.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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