Роспотребнадзор одобрил только четыре орловских пляжа

9.6.2023 | 10:59 Закон и порядок, Новости, Общество

На остальных не готова инфраструктура.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области, заключения о соответствии объектов санитарным правилам выданы на

  • пляж Детского санатория «Орловчанка», расположенный на пруду посёлка Зеленый Шум (Орловский муниципальный округ),
  • пляж базы отдыха «Экоостров» в селе Шахово (Кромской район),
  • пляж на реке Зуша (Новосильский район),
  • пляж «Высокий Берег» (Троснянский район).

«По остальным зонам отдыха ведутся работы по подготовке инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

В то же время санитарные врачи взяли и изучили пробы воды, взятые на всех официальных пляжах Орловской области. Выяснилось, что её качество соответствует всем правилам и нормам. Проблем не выявлено ни на реках, ни на закрытых водоёмах.

В этом году на Орловщине будут работать 37 официальных пляжей. Новое дополнительное место летнего отдыха открылось в Орловском муниципальном округе на пруду «Андриабуж». Остальные «точки» остались теми же, что и в минувшем году.

ИА «Орелград»

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