Ситуацию с жёнами участников СВО разберёт Минобразования

9.6.2023 | 16:04 Важное, Новости, Образование, Общество, СВО

В Орёл едет специальная комиссия.

Фото: vk.com/orel_sau

Об этом стало известно на сегодняшнем внеочередном заседании Орловского областного Совета народных депутатов.

«Я точно знаю, что едет из министерства комиссия. Точно и то, что прокуратура третий день занимается этой проблемой. Этот вопрос мы просто так не оставим», – заявил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Как сообщает «Орёлтаймс», также Музалевский рассказал, что лично побеседовал с одной из женщин, Оксаной Филимоновой. Кроме того, с ней общался его первый заместитель Михаил Вдовин.

«Члены семей военнослужащих СВО должны быть под особой опекой, предельно внимательно, не размахивая трудовым кодексом», – высказался Вдовин по этому поводу.

Напомним, что за последние несколько дней претензии к ректору Орловского государственного аграрного университета Владимиру Масалову предъявили супруги двух участников специальной военной операции. Оксана Филимонова, мать троих детей, считает, что её незаконно уволили с должности заведующей кафедры цифровой экономики. Юлия Стёпина, ведущий бухгалтер вуза, недовольна тем, что её зарплату урезали до минимального объёма, хотя и не считает это противоправным.

Супруг Филимоновой добровольно отправился в зону СВО в первой половине минувшего года. Мужа Стёпиной мобилизовали в октябре.

ИА «Орелград»

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