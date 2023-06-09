В Орле проверили строительство дома «обманутых дольщиков»

Сейчас здесь монтируют детскую площадку.

Речь идёт о здании по Космонавтов, 4. В реестр проблемных объектов оно внесено под официальным наименованием «жилой дом, позиция 4, на территории, ограниченной улицами Блынского, Раздольной, Бурова, Космонавтов».

Накануне здесь побывали сотрудники Управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. «На объекте… осуществляется монтаж малых архитектурных форм детской площадки», — отчитались чиновники.

Также на официальном портале области появились свежие снимки дома. Судя по ним, он вполне готов к сдаче.

Изначально здание взялось строить ООО «УниСтрой», входящее в Группу компаний «Железногорская Межхозяйственная строительная организация». Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ», объект должны были сдать во втором квартале 2021-го года. Однако этого не произошло.

«Родственная» фирма ООО «УниСтрой-Орел», с тем же учредителем и гендиректором, возводила и соседнее здание по Космонавтов, 4. Сейчас эта компания признана банкротом. Дом №4 тоже вносился в реестр проблемных объектов долевого строительства, но впоследствии был исключён из него.

ИА «Орелград»