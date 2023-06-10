Безработица в Орле за год сократилась на четверть

Количество официально зарегистрированных безработных в регионе сокращается.

В Орловской области по состоянию на 1 мая 2023 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 мая 2022 года на 24,5 процента. Уровень фиксированной безработицы составил 0,5 процента, тогда как годом ранее он держался на отметке 0,7 процента. Такие данные приведены в сборнике статистической информации о социально-экономическом развитии Орловской области, подготовленном на основе данных Орелстата.

По состоянию на 1 мая 2022 года в регионе официально на учете в государственной службе занятости состояло 2437 безработных орловцев. Кстати, тогда по сравнению с аналогичной датой 2021 года было зафиксировано снижение регистрируемой безработицы на 29,8 процента. В этом году на отчетную дату на учете состояло всего 1839 безработных орловцев. При этом, напомним, областная база данных о свободных вакансиях, содержит более 10 тысяч предложений потенциальным работникам.

По данным Орелстата, в первом квартале 2023 года в Орловской области насчитывалось 449 работников, которые трудились неполное рабочее время по инициативе работодателя. Из них 400 человек – это работники предприятий обрабатывающих производств, 22 – сельского и лесного хозяйства, 27 – коммунальной сферы. В режиме простоя в первом квартале текущего года находились 386 орловцев, в том числе 357 – работники сферы обрабатывающих производств, 12 – сферы транспортировки и хранения и шесть человек – работники сферы строительства.

ИА «Орелград»