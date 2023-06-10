Безработица в Орле за год сократилась на четверть

10.6.2023 | 11:03 Новости, Экономика

Количество официально зарегистрированных безработных в регионе сокращается.

Фото ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго»

В Орловской области по состоянию на 1 мая 2023 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 мая 2022 года на 24,5 процента. Уровень фиксированной безработицы составил 0,5 процента, тогда как годом ранее он держался на отметке 0,7 процента. Такие данные приведены в сборнике статистической информации о социально-экономическом развитии Орловской области, подготовленном на основе данных Орелстата.

По состоянию на 1 мая 2022 года в регионе официально на учете в государственной службе занятости состояло 2437 безработных орловцев. Кстати, тогда по сравнению с аналогичной датой 2021 года было зафиксировано снижение регистрируемой безработицы на 29,8 процента. В этом году на отчетную дату на учете состояло всего 1839 безработных орловцев. При этом, напомним, областная база данных о свободных вакансиях, содержит более 10 тысяч предложений потенциальным работникам.

По данным Орелстата, в первом квартале 2023 года в Орловской области насчитывалось 449 работников, которые трудились неполное рабочее время по инициативе работодателя. Из них 400 человек – это работники предприятий обрабатывающих производств, 22 – сельского и лесного хозяйства, 27 – коммунальной сферы. В режиме простоя в первом квартале текущего года находились 386 орловцев, в том числе 357 – работники сферы обрабатывающих производств, 12 – сферы транспортировки и хранения и шесть человек – работники сферы строительства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования