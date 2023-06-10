Орел закупил павильоны «Пагода»

На обновки из бюджета выделено 3,5 млн рублей.

Мобильные нестационарные торгово-ярмарочные павильоны поставит ООО «ИПБ ГРУП» из Калуги. Подрядчик выбран в ходе электронного аукциона. Конкуренция снизила цену контракта почти вдвое. 34 «сборных зданий из металла» обойдутся в 3 500 000 рублей. Большая часть из них площадью 9 кв. м, один – 65 кв. м. Товар должны поставить до 1 августа 2023 года.

Шатры приобрели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Администрация Орла планирует по-новому оформить тематические ярмарки. Для их проведения закупаются шатры и мебель, домики для торговли сувенирами, сообщали в пресс-службе. За счёт нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагается обустроить навигацию, подсветить фасады зданий, создать фотозоны и смотровые площадки.

ИА «Орелград»