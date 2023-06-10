Орловца осудили за торговлю оружием

Решение по уголовному делу вынес суд в Хотынце.

Житель Хотынецкого района Орловской области, работающий электромонтажником, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он попался на незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а был взят полицией при попытке его продать. Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2023 года, в неустановленные дознанием время и месте, мужчина решил незаконно, за денежную плату, сбыть имевшуюся у него дома винтовку.

Эта винтовка, как установила экспертиза, была изготовлена промышленным способом. Приобретена она была на законных основаниях. Дело в том, что это была пневматическая однозарядная пружинно-поршневая винтовка марки «Stoeger» калибра 4,5 мм. Она относится к охотничьему пневматическому оружию с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Однако подсудимый, как установили следствие и суд, самостоятельно эту винтовку переделал. Ему удалось при помощи подручных инструментов увеличить дульную энергию до 18 Дж.

Затем мужчина в интернете выложил объявление о продаже данной винтовки. В тот же день предложение было замечено в Сети сотрудником Линейного отдела МВД России на станции Орел. Он связался с продавцом, выступив в роли покупателя в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Продавце согласился сбыть винтовку за 17 тысяч рублей. Встретиться договорись на железнодорожной станции.

Встреча состоялась на следующий день. Продавец принес с собой винтовку, встретился с покупателем, продемонстрировал ему свой товар, получил оговоренные 17 тысяч рублей и был задержан с поличным. В суде он свою вину признал полностью и поддержал ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела. Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы. В течение этого времени ему запрещено без разрешения изменять место жительства или пребывания, выезжать за пределы муниципального района и уходить из дома с 23 до 6 часов, за исключением времени, установленного графиком по месту работы, а также при необходимости обращения в медицинские учреждения.

ИА «Орелград»