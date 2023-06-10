Отец бросил детей в орловском кризисном центре

Нерадивый родитель предстал перед судом и был лишен родительских прав.

Как сообщили в пресс-службе Хотынецкого районного суда Орловской области, рассмотрено гражданское дело по иску органа опеки и попечительства к гражданину О. о лишении родительских прав в отношении несовершеннолетних детей. В суд органы опеки представили свое заключение. Оно и легло в основу вынесенного решения. Из заключения следует, что гражданин О. длительное время со своей семьей не проживает, в жизни детей участия не принимает. Несовершеннолетние дети на протяжении длительного времени находятся в кризисном центре.

«Гражданин О., заведомо зная, что дети находятся в трудной жизненной ситуации, никаких мер к ее улучшению не принял, — говорится в сообщении суда. — Детей не посещает, из кризисного центра их не забирает, их воспитанием не занимается, материальной помощи на их содержание не оказывает. Суд нашел данное заключение обоснованным, поскольку оно подтверждается материалами дела, исследованными судом и показаниями допрошенных свидетелей».

В результате был сделан вывод о том, что мужчина является родителем нерадивым, так как сознательно уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей и с безразличием относится к судьбе детей. Это, по мнению суда, выражается «в отсутствии заботы о их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду». Поэтому было решено лишить его родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей.

Однако так легко мужчина не отделается. Суд также принял решение о взыскании с него алиментов на содержание детей в твердой денежной сумме. Алименты ежемесячно будут составлять половину величины прожиточного минимума для детей, установленной в Орловской области в соответствии с постановлением правительства региона от 21.12.2022 года № 828 на каждого ребенка.

ИА «Орелград»