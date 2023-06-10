Ругань в адрес полицейского обошлась орловцу в 50 тысяч рублей

Мужчина поплатился за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, местный житель был осужден по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Из материалов уголовного дела следовало, что инцидент произошел в конце декабря 2022 года.

Как уточнили в суде, изрядно выпивший подсудимый стал ломиться в комнату своего соседа по коммунальной квартире. Последний испугался и, чтобы усмирить дебошира, вызвал полицию. На место происшествия прибыл полицейский. Увидев нетрезвого гражданина, он представился и потребовал прекратить нарушение общественного порядка. Кстати, своими действиями нетрезвый дебошир уже нарушал закон, они подпадали под статью 20.21 КоАП РФ.

«В ответ на законные требования сотрудника полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, подсудимый, не желая быть привлеченным к административной ответственности за совершенное им вышеуказанное административное правонарушение, отказался это делать, — рассказали в пресс-службе суда. — Стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, а после кулаком со значительной силой нанес ему один удар в область правого плеча».

Тем самым он причинил стражу порядка физическую боль, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья. Однако поскольку насилие было применено в отношении представителя власти, было заведено дело по статье 318 УК РФ. Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор Северного районного суда не обжаловался и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»