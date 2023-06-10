В Мценске начали верстать новый бюджет

Проект бюджета должен быть внесен в Мценский горсовет не позднее 17 часов 10 ноября 2023 года.

Администрация Мценска утвердила порядок составления проекта бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. До 20 июня 2023 года структурные подразделения администрации должны представить в финансовое управление свои расчеты и прогнозы бюджетных поступлений. До 3 июля они же должны скорректировать действующие муниципальные программы, финансирование которых планируется на 2024-2026 годы. До 21 августа местные власти обязаны передать в департамент финансов Орловской области прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Кроме того, чиновникам предстоит сформировать проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и собрать по муниципальным казенным учреждениям предложения о потребности в финансировании. Затем будет разработан прогноз социально-экономического развития города Мценска по основным показателям налогооблагаемой базы в разрезе отраслей на 2024-2026 годы и перечень действующих муниципальных программ с указанием расчетных объемов бюджетных ассигнований на их реализацию с разбивкой по годам.

Эти документы лягут в основу при окончательном утверждении бюджета, проект которого глава Мценска должен внести на рассмотрение в Мценский городской Совет народных депутатов в срок не позднее 17 часов 10 ноября 2023 года. Кстати, на днях местные парламентарии утвердили отчет об исполнении бюджета города Мценска за 2022 год. Согласно ему, доходная часть была исполнена в сумме 1,137 миллиарда рублей, расходная — в сумме 1,162 миллиарда. Дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 24,95 миллиона рублей.

ИА «Орелград»