Водителя с липовыми правами на полгода «закрыли» дома

Суд вынес решение по делу о поддельных водительских правах.

Вступило в силу решение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Мценского района. Гражданина, ранее не судимого, обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, он использовал заведомо поддельное удостоверение. Как следует из материалов дела, попался он в сентябре прошлого года.

Мужчина управлял личным автомобилем, когда был остановлен для проверки инспектором ГИБДД. Водитель предъявил полицейскому удостоверение, которое, как позже установила экспертиза, оказалось заведомо подложным водительским удостоверением категории В, B l, М со сроком действия до 2029 года. Однако документ вызвал подозрения у инспектора. Позднее эксперт установит, что удостоверение было изготовлено не на ФГУП «Гознак» (не Пермской печатной фабрикой Гознака), которая официально выпускает такую продукцию.

Более того, оказалось, что права были напечатаны на обычном струйном принтере, а затем заламинированы. Подсудимый в судебном заседании свою вину полностью признал и поддержал заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Суд признал его виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев. В течение этого времени ему запрещено без разрешения изменять место жительства и выезжать за пределы Мценского района. Кроме того, раз в месяц ему надо будет являться для регистрации в надзорный орган.

ИА «Орелград»