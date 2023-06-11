Амчанина осудили за угон такси

Преступление в орловском райцентре было совершено еще в декабре 2021 года.

Вступило в силу решение по уголовному делу о целой серии автоугонов. Его рассмотрел Мценский районный суд Орловской области, перед которым предстал ранее неоднократно судимый гражданин. В его «послужном списке» имеется целый букет различных преступлений, в том числе убийство, многочисленные кражи и угоны автомобилей, некоторые из этих преступлений были совершены им на территории Тульской области. В очередной раз он предстал перед судом по обвинению в трех угонах и двух кражах.

Примечателен эпизод, произошедший в декабре 2021 года. Около часа ночи подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улице Карла Маркса в Мценске. Его взгляд привлек припаркованный возле дома автомобиль марки ВАЗ-210930. Подсудимый позже рассказал суду, что и сам не понял, как ему удалось проникнуть в салон и завести двигатель. Следствие подсказало – двигатель он завел с помощью замыкания проводов.

Какое-то время угонщик просто катался по городу. Потом, с его слов, заехал к своему знакомому и позвал его кататься вместе. Тот согласился, и они отправились к еще одному своему приятелю. Приехав на место, друзья поссорились, после чего угонщик снова в одиночку «ездил, катался, пока не стал заканчиваться бензин». К тому моменту он уже выехал за город. Бензина ему едва хватило, чтобы добраться до города, до своего дома. Там он спрятал машину в гараж, так как боялся оставить ее на дороге.

Потом он передумал и «догадался ее выгнать из гаража, она там и стояла». На самом деле это значительно облегчило полиции поиски. Как выяснилось, подсудимый угнал машину такси. Автовладелец в суде пояснил, что зарабатывает себе на жизнь коммерческим извозом. Потеря машины грозит для него потерей заработка. Интересно, что таксист выглядывал из окна, проверяя, на месте ли его машина, всего за несколько минут до угона. Угонщику же повезло в том, что автомобиль не был оснащен сигнализацией.

В материалах уголовного дела фигурируют и другие эпизоды преступной деятельности. Так, в феврале 2022 года тот же нетрезвый гражданин ночью угнал автомобиль марки ВАЗ-21213, принадлежащий его знакомому. В марте 2022 года он угнал ВАЗ-21099, припаркованный у подъезда в микрорайоне Коммаш. Интересно, что в ту же ночь он совершил еще одно хищение – автомобиля марки ВАЗ-21043. В мае угонщик похитил уже не машину, а велосипед из чужого гаража. Суд приговорил преступника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»