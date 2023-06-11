На Орловщине в ДТП погибли два ребенка и 30 пострадали

Полицейские озвучили тревожную статистику текущего года.



С начала этого года на дорогах Орловской области зарегистрировано уже 30 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате этих ДТП два ребенка, к сожалению, погибли, а 30 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Такие данные привели в региональном Управлении ГИБДД. Сообщается, что только в городе Орле в 13 дорожно-транспортных происшествиях в этом году пострадали 13 детей: шесть пешеходов, шесть пассажиров и один велосипедист.

«При этом в трех случаях установлено нарушение требований Правил дорожного движения самими детьми: два несовершеннолетних пешехода переходили проезжую часть в неустановленном для перехода месте и один велосипедист не спешился на пешеходном переходе, в результате чего попал под колеса автомобиля», — подчеркнули в УГИБДД.

Тревожная статистика побудила ведомство провести очередную профилактическую акцию в рамках более масштабного мероприятия «Безопасность детства»: вблизи пешеходных переходов областного центра появились предупреждающие надписи.

«Сотрудники УГИБДД регионального УМВД, участники региональных команд «Молодежка ОНФ» и уполномоченный по правам ребенка в Орловской области нанесли профилактические надписи возле пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений», — пояснили в ведомстве.

Надписи наносились с помощью трафаретов и баллончиков с краской, они несут в себе алгоритм безопасного перехода проезжей части. Первые такие надписи появились в центре Орла на пересечении улиц Тургенева и Новикова возле школы № 24.

«Цель акции — обратить внимание пешеходов на соблюдение правил дорожного движения при пересечении проезжей части, — говорят в УГИБДД. — Организаторы уверены, что в период летних каникул такое напоминание особенно актуально. Данные надписи призваны акцентировать внимание юных пешеходов и велосипедистов на правила безопасности перед переходом проезжей части».

ИА «Орелград»