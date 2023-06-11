Орловцам рассказали о мифах про законные и неиспользованные отпуска

Региональная инспекция труда привела краткий обзор новой инструкции Роструда.

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) разместило в своем телеграм-канале инструкцию, касающуюся отпусков и мифов, связанных с данной темой. Краткий обзор нового документа, являющегося еще и отличной памяткой для любого работника, на своем официальном сайте опубликовала Государственная инспекция труда в Орловской области. Из сообщения следует, например, что уйти в оплачиваемый отпуск с новой работы, не проработав и полугода, можно, а вот заставить работника разбить отпуск на части в одностороннем порядке — нельзя.

«Эксперты разобрали наиболее часто встречающиеся ситуации между работником и работодателем, когда речь заходит про длительный отдых, — сообщается на сайте региональной инспекции. — Отпуск — это время отдыха большой продолжительности со специальным порядком предоставления с сохранением за работником места работы и должности».

Бытует мнение, что неиспользованные дни отпуска по истечении года сгорают. Однако ведомственные специалисты развенчали данный миф. По их словам, если работнику в течение года не удалось отгулять все положенные дни отдыха, то они переносятся на следующий год. То же самое касается и необходимости разбивать 28-дневный отпуск на две части по 14 дней: на самом деле такой необходимости нет. Это может быть только добровольно.

«По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, — следует из информации инспекции. — При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Еще один миф, который развенчали в Роструде, что заменить ежегодный отпуск на денежную компенсацию нельзя. На самом деле это возможно, но только частично (это относится только к той части отпуска, которая превышает стандартные ежегодные 28 дней), и только по соглашению сторон».

Следующий миф заключается в том, что в оплачиваемый отпуск нельзя уйти раньше, чем пройдет полгода на новом месте работы. Но специалисты опровергают и его. Они говорят, что по закону право на отпуск у работника возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы у работодателя. Однако по соглашению с работодателем можно уйти в отпуск раньше указанного срока. При этом важно знать и помнить: если сотрудник уволится до истечения рабочего года, в счет которого ему был предоставлен ежегодный отпуск, выплаченные ему авансом дни отпуска будут удержаны из окончательного расчета.

«А еще нельзя принудительно отправить работника в отпуск за свой счет без сохранения заработной платы, — резюмируют в Роструде. — Такого одностороннего права у работодателя нет. Подобный сценарий (с отпуском за свой счет) возможен лишь по письменному заявлению работника в связи с семейными обстоятельствами и другими уважительным причинами».

ИА «Орелград»