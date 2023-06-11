Орловец «возродил» охолощенный пистолет и попал под суд

В Ливнах обращен к исполнению приговор в отношении «мастера-оружейника».

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда, обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Он был признан виновным по девяти эпизодам преступной деятельности в рамках статьей 222 и 223 Уголовного кодекса РФ. Поясним, что речь идет о преступлениях в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ.

Подсудимый, отметили в суде, не имеет соответствующих лицензий на производство или приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Нет у него и разрешений на хранение, использование или ношение огнестрельного оружия. Несмотря на это, осознавая противоправность своих действий, он умышленно совершил ряд тяжких и средней тяжести преступлений, направленных против общественной безопасности.

Так, полиция изъяла у него десятки патронов, больше килограмма пороха, которые он хранил тайно и незаконно. Более того, в 2020 году он сам смастерил оружие. Интересно, что инструкции по созданию огнестрельного оружия путем переделки находящегося в свободном обороте списанного охолощенного оружия он нашел в интернете. Мужчина при неустановленных обстоятельствах приобрел изготовленный промышленным способом экземпляр гражданского списанного охолощенного оружия – пистолет, а также ствол с нарезным каналом.

Затем в своей домашней мастерской он, следуя инструкции, внес в конструкцию охолощенного пистолета изменения, которые превратили коллекционное оружие в боевое. В результате самодельный пистолет стал пригоден для стрельбы настоящими боевыми патронами калибра 9 мм. Такие патроны подходят, например, для пистолета Макарова. Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Отбывать срок «оружейник» должен в исправительной колонии общего режима. Его адвокат обжаловал приговор в Орловский областной суд, но жалоба защитника была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»