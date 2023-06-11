Орловским охотникам не выдадут билет из-за фотографий с ретушью

В регионе утвержден регламент выдачи и аннулирования охотничьих билетов.

Административный регламент утвердил департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Речь идет о правилах предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов. Документом установлены требования как к чиновникам, так и к самим охотникам. Результатом предоставления услуги может стать выдача или аннулирование охотничьего билета, а также исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах. Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления гражданина.

Одновременно с подачей заявления гражданин обязан предоставить пакет документов, в том числе две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении. К снимкам новым регламентом предъявляются строгие требования. Это должны быть снимки размер 30×40 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора. Изображение лица на фотографии должно соответствовать возрасту заявителя на день подачи заявления, глаза заявителя должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их.

На изображении должны быть отображены все особенности лица фотографируемого. Для охотников, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Съемка в темных очках или наличие повязки на глазах допускается только по медицинским показаниям. Не допускается представление фото в форменной одежде, в верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка, а также с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. В случае, когда религиозные убеждения заявителя не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов, представляются фотографии в головных уборах, не скрывающих овал лица. Фон фотографии должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней.

Имеются в областном регламенте и другие любопытные пункты. Например, документ гласит, что заявитель по своей инициативе вправе указать в заявлении на свою принадлежность к лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, либо лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования, а также представить документы, подтверждающие указанные сведения. Не очень понятно, зачем данная норма включена в регламент Орловской области, где коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока все равно придется получать разрешение на охоту охотиться на общих основаниях.

ИА «Орелград»