Суд обязал чиновников прибраться в Залегощи

В Орловской области суд рассмотрел очередное дело о несанкционированной свалке площадью в полтысячи квадратных метров.

Подробности сообщила пресс-служба Залегощенского районного суда, который рассмотрел административный иск местного прокурора, поданный в интересах неопределенного круга лиц. Представитель надзорного ведомства просил суд возложить на администрацию Залегощенского района обязанность по организации ликвидации несанкционированной свалки.

Ранее прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате было выявлена большая свалка, которой официально быть не должно. Согласно описанию прокуратуры, складирование твердых бытовых отходов производилось на земельном участке площадью 550 квадратных метров. При этом место размещения отходов не было огорожено, доступ к свалке не ограничен.

«Аншлаги, запрещающие размещение отходов на земельном участке, отсутствуют, — обратило внимание надзорное ведомство. — Перед размещением свалки плодородный слой земли не снят. Земельный участок, на котором размещена свалка, не имеет твердого непроницаемого покрытия, обволока по периметру и обособленная сеть ливневок отсутствуют, хранящиеся отходы не защищены от воздействия атмосферных осадков».

Словом, подобная свалка представляет собой серьезную угрозу для жизни и здоровья людей и животных. Последние, кстати, могут разнести с нее инфекционные заболевания. Интересно, что представитель администрации Залегощенского района в судебном заседании заявленные требования признал. Хотя вопрос явно можно было решить и без суда. В результате заявленные прокурором административные исковые требования были удовлетворены, решение суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»