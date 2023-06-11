Темпы роста доходов орловцев составили 113 процентов

В Орловской области измерили уровень жизни населения.

В Орловской области в январе-марте 2023 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения составил 113,4 процента к январю-марту предыдущего года. Такие данные приводит Орелстат в очередном отчете о социально-экономическом развитии региона. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов за первый квартал 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года составило 104 процента. Для сравнения, в 2022 году на аналогичную дату данный показатель составлял 100,9 процента.

«Среднемесячная заработная плата работников за январь-март 2023 года выросла на 17,6 процента относительно января-марта 2022 года, — отмечено в статистическом бюллетене. — Реальная заработная плата составила 107,9 процента (в январе-марте 2022 года – 102,1 процента). Самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в организациях финансовой и страховой сферы – 65,5 тысячи рублей, что в 1,5 раза выше среднеобластного уровня, а также в государственном управлении – 46,3 тысячи рублей, или 109,5 процента соответственно».

В реальном секторе экономики лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия по производству лекарственных средств – 66,5 тысячи рублей (157,2 процента к среднеобластному уровню), предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта – 59,6 тысячи рублей (141 процент) и предприятия производству компьютеров, электронных и оптических изделий – 57,6 тысячи рублей (136,2 процента). Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован у работников, занятых административной деятельностью, – 27,6 тысячи рублей (65,2 процента от среднеобластного уровня), а также у занятых в почтовой связи и курьерской деятельности – 25,8 тысячи рублей (61 процент) и у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 27,8 тысячи рублей (65,7 процента).

ИА «Орелград»