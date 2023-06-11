Укравший 800 рублей орловец заплатит 100 тысяч рублей штрафа

Обвинительный приговор по делу о хищении вынесли в Орловской области.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя за мелкую кражу. Подробности сообщила пресс-служба суда. Было установлено, что преступление мужчина совершил в декабре 2022 года. В тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина незаконно влез в чужой в дом, порыскал по комнатам и нашел женскую сумочку, принадлежавшую хозяйке дома. Из сумочки он похитил кошелек, в котором находились наличные денежные средства в сумме 800 рублей и банковские кредитные карты.

«Наличными денежными средствами подсудимый воспользовался по собственному усмотрению, потратив их на алкоголь, а кошелек выбросил на пол в одном из комнат нежилого дома, — говорится в сообщении пресс-службы суда. — С кредитной карты оплатил покупки в магазине, таким образом, похитив с банковского счета денежные средства в сумме 759 рублей 44 копейки. Тем самым своими действиями он причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 759 рублей 44 копейки».

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ. Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд квалифицировал действия подсудимого по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета).

При определении вида и меры наказания за содеянное подсудимому были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. В результате ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»