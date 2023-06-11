В Орловской области «взлетели» объемы кредитования

Объем выданных в регионе займов и кредитов за год вырос более чем в полтора раза.

В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2023 года совокупный объем кредитных вложений составил 17,712 миллиарда рублей. Данный показатель на 73,7 процента превышает уровень прошлого года. По состоянию на 1 апреля 2022 года общий кредитный портфель в регионе насчитывал 10,194 миллиарда рублей. Такие сведения приведены в сборнике статистической информации о социально-экономическом развитии Орловской области, подготовленном на основе данных Орелстата.

Судя по статистике, заметными темпами показатели растут по всем направлениям. Например, объемы кредитования бизнеса – юридических лиц и предпринимателей, по сравнению с прошлым годом выросли на 80,7 процента. В текущем году на отчетную дату объем полученных ими займов составил 9,548 миллиарда рублей, тогда как по состоянию на 1 апреля 2022 года он составлял 5,285 миллиарда. Объем кредитования физических лиц, то есть простых граждан, вырос на 66,3 процента — с 4,909 миллиарда рублей в 2022 году до 8,164 миллиарда в текущем году.

Ранее Банк России сообщил, что в январе-марте 2023 года он получил от потребителей финансовых услуг Орловской области 563 жалобы, что вдвое превышает показатель предыдущего года. Это говорит о том, что орловцы все активнее защищают свои финансовые права. По данным регулятора, в текущем году выросло количество жалоб на банки: всего поступила 191 жалоба, или на 73 процента больше, чем в 2022 году. Чаще всего орловцы обращались с вопросами, связанными с потребительским кредитованием.

«Это несогласие с условиями договора, навязывание услуг страховых компаний, проблемы с погашением долга и т.д., — поясняется в информации регулятора. — По сравнению с прошлым годом стало больше обращений на санкционные темы. Чаще, чем год назад, орловцы были недовольны и работой микрофинансовых организаций. В первом квартале этого года жалоб на МФО поступило 294 и это в шесть раз больше, чем в январе-марте прошлого года. Много вопросов было по поводу реструктуризации займов, уступки прав (требований), непредставления заемщикам копий документов. Санкционная тематика также присутствовала в жалобах на микрофинансовые организации».

ИА «Орелград»