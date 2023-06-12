На Орловщине появился новый объект культурного наследия

Это братская могила воинов ВОВ.

Она находится в Глазуновском районе в деревне Ловчиково, входящей в Медведевское сельское поселение. В захоронении покоятся защитники Отечества, погибшие в 1943 при освобождении Орловщины от немецких фашистов.

Постановление о присвоении нового статуса утвердил Вадим Соколов (на правах временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области).

Теперь у братской могилы официально установлена охранная зона. Также вводится ряд ограничений и запретов, направленных на сохранение данного объекта.

В частности, на данной территории запрещается:

строить капитальные объекты (кроме подземных инженерных сетей),

существенно изменять или полностью демонтировать мемориальную плиту,

проводить несогласованные строительные, земляные или хозяйственные работы,

размещать некапитальные сооружения (павильоны, киоски, навесы), а также остановки и парковки,

любые виды рекламы и рекламных конструкций (кроме праздничного и событийного оформления),

устанавливать площадки для мусоросборников и контейнеры для отходов,

организовывать водостоки,

размещать взрывоопасные и пожароопасные объекты,

изменять высотные отметки рельефа.

ИА «Орелград»