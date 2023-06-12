На Орловщине появился новый объект культурного наследия

Это братская могила воинов ВОВ.
Она находится в Глазуновском районе в деревне Ловчиково, входящей в Медведевское сельское поселение. В захоронении покоятся защитники Отечества, погибшие в 1943 при освобождении Орловщины от немецких фашистов.
Постановление о присвоении нового статуса утвердил Вадим Соколов (на правах временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области).
Теперь у братской могилы официально установлена охранная зона. Также вводится ряд ограничений и запретов, направленных на сохранение данного объекта.
В частности, на данной территории запрещается:
- строить капитальные объекты (кроме подземных инженерных сетей),
- существенно изменять или полностью демонтировать мемориальную плиту,
- проводить несогласованные строительные, земляные или хозяйственные работы,
- размещать некапитальные сооружения (павильоны, киоски, навесы), а также остановки и парковки,
- любые виды рекламы и рекламных конструкций (кроме праздничного и событийного оформления),
- устанавливать площадки для мусоросборников и контейнеры для отходов,
- организовывать водостоки,
- размещать взрывоопасные и пожароопасные объекты,
- изменять высотные отметки рельефа.
ИА «Орелград»