На Орловщине появился новый объект культурного наследия

12.6.2023 | 16:55 Культура, Новости, Общество

Это братская могила воинов ВОВ.

Фото: yandex.ru/maps

Она находится в Глазуновском районе в деревне Ловчиково, входящей в Медведевское сельское поселение. В захоронении покоятся защитники Отечества, погибшие в 1943 при освобождении Орловщины от немецких фашистов.

Постановление о присвоении нового статуса утвердил Вадим Соколов (на правах временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области).

Теперь у братской могилы официально установлена охранная зона. Также вводится ряд ограничений и запретов, направленных на сохранение данного объекта.

В частности, на данной территории запрещается:

  • строить капитальные объекты (кроме подземных инженерных сетей),
  • существенно изменять или полностью демонтировать мемориальную плиту,
  • проводить несогласованные строительные, земляные или хозяйственные работы,
  • размещать некапитальные сооружения (павильоны, киоски, навесы), а также остановки и парковки,
  • любые виды рекламы и рекламных конструкций (кроме праздничного и событийного оформления),
  • устанавливать площадки для мусоросборников и контейнеры для отходов,
  • организовывать водостоки,
  • размещать взрывоопасные и пожароопасные объекты,
  • изменять высотные отметки рельефа.

ИА «Орелград»

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