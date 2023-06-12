Объявлены победители конкурса договоров

Областные власти подвели итоги конкурса «Лучший коллективный договор года».

Как сообщает администрация Орловской области, подведены итоги регионального конкурса «Лучший коллективный договор года» за 2022 год. Лучших выбирали из бюджетных и внебюджетных организаций по четырем номинациям. Так, в номинации «Внебюджетные организации» с численностью работников свыше 300 человек победителем был признан филиал ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго». В номинации «Бюджетные учреждения» с численностью работников до 30 человек победа присуждена Глазуновской основной общеобразовательной школе.

В номинации «Бюджетные учреждения» с численностью работников от 31 до 100 человек победу празднует МБДОУ «Детский сад № 4» из города Болхова. В номинации «Бюджетные учреждения» с численностью работников свыше 100 человек победителями признаны два учреждения: Орловский техникум агробизнеса и сервиса из города Мценска и областной Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина, расположенный в Орле. Еще семь организаций и учреждений получили благодарности за участие.

Отметим, что конкурс «Лучший коллективный договор года» проводится ежегодно. Он был учрежден в 2015 году указом губернатора Орловской области. Его цель — расширение сферы действия коллективных договоров, выявления, поощрения и распространения лучшего опыта в сфере социального партнерства в Орловской области. Основными задачами являются увеличение числа заключаемых коллективных договоров, улучшение их содержания, стимулирование выполнения коллективных договоров, повышение заработной платы, улучшение условий труда и отдыха, обеспечение социальной защиты работников, обеспечение заинтересованности работников в повышении эффективности производства и др.

Для проведения конкурса ежегодно создается организационный комитет в количестве не менее 9 человек: по три представителя от каждой из сторон трехстороннего соглашения, заключенного между правительством региона, Федерацией профсоюзов Орловской области и объединением работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области». Право на участие в конкурсе предоставляется организациям всех форм собственности и видов экономической деятельности, отвечающим обязательным требованиям. Они должны работать на территории Орловской области, и у них должен иметься действующий коллективный договор, прошедший уведомительную регистрацию. Также обязательным условием является наличие первичной профсоюзной организации, входящей в структуру Федерации профсоюзов Орловской области.

ИА «Орелград»