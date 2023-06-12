Орловец вызвал полицию и встретил ее с оружием в руках

Необычный инцидент произошел в Урицком районе.

Завершено рассмотрение уголовного дела с участием заместителя Урицкого межрайонного прокурора Орловской области в отношении жителя Урицкого района, который оказался на скамье подсудимых при довольно необычных обстоятельствах. Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года около 15 часов дня он сам позвонил в дежурную часть ОМВД и попросил о помощи. Мужчина заявил, что ему словесно угрожает его сожительница. Для выяснения обстоятельств указанного сообщения к месту жительства заявителя направились сотрудники полиции.

Каково же было их удивление, когда звонивший и просивший о помощи мужчина встретил их агрессивно. Из своего дома навстречу троим полицейским он вышел, держа в руках пневматическую пружинно-поршневую винтовку марки «HATSAN» калибра 4,5 мм. Находясь на дворовой территории около жилого дома, он навел оружие на стражей порядка и начал им угрожать. При этом поочередно целился из пневматической винтовки в каждого из сотрудников полиции, которые восприняли угрозу как реальную.

Мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, требовал, чтобы полицейские покинули его двор. Они сделали вид, что подчиняются, и направились к калитке. Нетрезвый хозяин дома, продолжая держать стражей порядка на мушке, последовал за ними. Однако уже у забора он потерял бдительность. Полицейским удалось отнять у него винтовку и задержать его. Позже мужчина заявил, что вид приехавшей полиции его напугал. Он совсем забыл о своем звонке и решил, что полицейские могут применить к нему физическую силу.

В судебном заседании подсудимый пояснил суду, что предъявленное ему обвинение понятно, с предъявленным обвинением он согласен полностью, вину признает и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство было заявлено им добровольно, после проведения консультации с защитником. В результате он получил приговор о наказании по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»