Орловская школа нарастила свои долги в два раза

«Нарушение» выявила плановая выездная проверка ревизоров.

Администрация города Орла обнародовала информацию о плановой выездной проверке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, а именно средней общеобразовательной школы № 6. Она была проведена сотрудниками контрольно-ревизионного отдела мэрии в соответствии с распоряжением городских властей. Проверка затронула финансово-хозяйственную деятельность школы за период с 2020 года и по сегодняшний день.

Ревизоры отметили в своем отчете, что неблагоприятное влияние на финансовое состояние СОШ № 6 оказывает существенный рост дебиторской и кредиторской задолженности. В период 2020-2022 годов кредиторская задолженность учреждения выросла в 2 раза. Причем большую ее часть составляет задолженность в социальные и налоговые фонды, а также долги по оплате услуг питания и коммунальные платежи. Напомним, что школы получают финансирование из городского бюджета, а долги у них появляются и растут из-за бюджетного недофинансирования. Поэтому большой вопрос, кто именно допустил рост задолженности в 2 раза – чиновники или сама школа.

«При проверке кадрового делопроизводства и расчетов по оплате труда с сотрудниками учреждения установлены нарушения трудового законодательства, внутренних локальных документов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, — говорится в отчете о проверке. — Не соблюдался порядок расчета и выплаты заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений с работниками, направленными на курсы повышения квалификации».

В число нарушений ревизоры отнесли и то, что в школе был выявлен прием на работу сотрудников, не соответствующих предъявляемым требованиям к квалификации в части образования и стажа работы. Хотя при имеющемся кадровом дефиците учителей тоже большой вопрос, можно ли считать данный факт грубым нарушением. Однако ревизоры указали и на отсутствие трудовых договоров с сотрудниками учреждения, выполняющих работы в порядке совместительства.

В список нарушений они включили и назначение премий и материальной помощи сотрудникам без указания условий (показателей) премирования и оснований для выплаты материальной помощи, и неправомерное установление выплат компенсационного характера за работу с вредными условиями труда. Кроме того, были выявлены не уточненные ревизорами для общественности нарушения в части пользования и распоряжения муниципальным имуществом. В адрес руководителя СОШ № 6 направлены представление об устранении нарушений и о принятии мер по устранению их причин и условий и предписание о принятии мер по возмещению причиненного ущерба.

ИА «Орелград»