«Орловское полесье» объявило о проведении фотоконкурса

Снимки принимаются до 10 июля.

Конкурс называется «Полесье в летних красках». Он проводится в трёх номинациях — «Пейзаж», «Растения» и «Макромир».

Под «Пейзажем» подразумеваются снимки, сделанные в условиях «дикой природы» и демонстрирующие красоту естественных ландшафтов. На таких фотографиях должны отсутствовать элементы, прямо или косвенно связанные с людьми – например, здания, дороги, линии электропередач, а также домашние животные.

В номинацию «Растения» также принимаются только снимки «неокультуренной» флоры. Желательно, чтобы они были динамичными и интересными.

В номинации «Макромир» организаторы ждут фотографий в масштабе более чем «один к одному». «Моделями» должны стать животные и растения, грибы, а также их отдельные части. При этом снимки, сделанные в условиях фотостудий или лабораторий, к участию не допускаются.

Все фотографии должны быть сделаны в национальном парке «Орловское полесье».

Каждый участник может представить не более трёх своих работ для каждой из номинаций. Фотографии надо присылать на e-mail nataliya290878@mail.ru (с пометкой «Конкурс»).

Итоги конкурса подведут до 17 июля текущего года. Победители получат ценные призы.

ИА «Орелград»