В Орёл прибыл Сергей Степашин

Об этом сообщил губернатор.

Известно, что орловский глава и высокий гость возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании железнодорожного вокзала Орла. Она напоминает о председателях и почётных членах Императорского Православного Палестинского Общества. В данный момент Степашин является её руководителем.

Организация, существующая с 1882 года, занимается вопросами православного паломничества на Святую Землю, а также изучением Ближнего Востока и сотрудничеством с ближневосточными государствами и народами.

Также Сергей Степашин занимает должность председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Вполне возможно, что его визит на Орловщину, в первую очередь, будет связан с темой жилья.

Предыдущая поездка Степашина на Орловщину состоялась в мае 2021 года.

ИА «Орелград»