В Орёл прибыл Сергей Степашин

12.6.2023 | 16:13 Новости, Общество, Политика

Об этом сообщил губернатор.

Фото: t.me/orel57express

Известно, что орловский глава и высокий гость возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании железнодорожного вокзала Орла. Она напоминает о председателях и почётных членах Императорского Православного Палестинского Общества. В данный момент Степашин является её руководителем.

Организация, существующая с 1882 года, занимается вопросами православного паломничества на Святую Землю, а также изучением Ближнего Востока и сотрудничеством с ближневосточными государствами и народами.

Также Сергей Степашин занимает должность председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Вполне возможно, что его визит на Орловщину, в первую очередь, будет связан с темой жилья.

Предыдущая поездка Степашина на Орловщину состоялась в мае 2021 года.

ИА «Орелград»

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