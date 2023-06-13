15-летний орловский мотоциклист госпитализирован после ДТП

Дорожный инцидент произошёл под Мценском.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария случилась 11 июня в 14:50. Местом действия стала автодорога «Болхов — Мценск – Новосиль», 57-й километр (территория Мценского района). Мотоциклист врезался в автомобиль «Ниссан Альмера», ехавший впереди в попутном направлении. Подросток просто не смог выдержать необходимую безопасную дистанцию.

«Скорая помощь» доставила несовершеннолетнего во Мценскую ЦРБ. Там его госпитализировали в травматологическое отделение.

Днём ранее около 14:30 ещё одно ДТП с мотоциклом случилось в этом же районе, но в другом месте — в деревне Волково на Заводской улице. 48-летняя женщина-водитель на «Фиате» не уступила дорогу 14-летнему мотоциклисту на «Ирбис Nirvana – 150». Подросток тоже пострадал, однако травмы оказались не такими тяжёлыми, и врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Всего в период «длинных выходных» на территории Орловской области зарегистрировано 47 ДТП, в которых пострадали 11 и погибли двое человек.

ИА «Орелград»