Клычков заявил, что студенты имеют широкий перечень возможностей

Но не стоит рассчитывать на зарплату 100 тысяч на втором курсе, предупредил орловский губернатор.

Тему оплаты труда подняли в ходе прямой линии, которую глава региона провел 13 июня. Андрей Клычков подчеркнул, что на зарплату большого порядка могут рассчитывать высокоспециализированные кадры, которые требуются на специализированные виды производства.

«Никогда не забуду, как в соцсетях полночи переписывался с одним студентом, который говорил: я на втором курсе хочу зарплату 100 тысяч рублей. Так может вам доучиться и по специальности пойти? Это хорошие амбиции, наверно. Другой вопрос: безусловно, мы видим градацию заработной платы – квалификация, уровень образования и применимость».

Андрей Клычков перечислил ряд предприятий, где есть потребность в людях. Это и старые, и новые производства.

«Желательно пройти некоторый путь для становления, тогда все впереди. Я думаю, наши студенты как раз имеют широкий перечень возможностей. Особенно востребованы прикладные специальности – те, где нужно работать руками и головой».

Напомним, в отчете о социально-экономическом развитии региона за январь-март 2023 года самый высокий уровень оплаты труда отметили в организациях финансовой и страховой сферы – 65,5 тысячи рублей, что в 1,5 раза выше среднеобластного уровня. В реальном секторе экономики лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия по производству лекарственных средств – 66,5 тысячи рублей, предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта – 59,6 тысячи рублей, предприятия производству компьютеров, электронных и оптических изделий – 57,6 тысячи рублей.

ИА «Орелград»