Мэр Орла «защитил» День России от депутата горсовета

Предметом спора стало значение праздника.

Любопытный диалог состоялся в соцсетях в комментариях к официальному поздравлению Юрия Парахина с Днём России. Обращаясь к горожанам, мэр назвал дату «великим праздником».

«А в чём величие праздника?», — поинтересовалась Марина Франко, депутат орловского горсовета от КПРФ, советник Торгово-промышленной палаты Орловской области.

Мэр ответил, оставляя простор для интерпретаций: «Наш Президент Владимир Владимирович Путин часто говорит: «Культура отмены у них превратилась в отмену культуры». Думаю, последствия этого ясны. Так вот, наша с Вами общая задача, особенно в нынешнее время, помня и зная прошлое нашей великой страны, гордясь им, строить великое будущее, быть единым народом».

«А то ведь есть и те, кто спрашивает, почему День Победы отмечаем до сих пор. Это грани таких же мыслей, что изложили выше Вы», — добавил Парахин.

Франко не удовлетворилась ответом и поспорила с градоначальником: «Любить её [Родину] можно по-разному. Как комфортное место или как Родину-мать. Сегодня мы свидетели «любви» тех, кто её недавно воспевал, к примеру». Очевидно, в данном случае имелись в виду известные творческие личности, которые после начала СВО покинули страну или допускали некорректные высказывания.

«И не ставьте Победу народа во главе со Сталиным наравне с датой развала великой державы!», — категорично закончила депутат.

Напомним, что День России отмечается 12 июня в связи с тем, что в этот день в 1990-м году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ провозгласил верховенство «республиканского» права над «советским», общим для всех республик СССР, и, фактически, запустил процесс их юридического отдаления друг от друга.

ИА «Орелград»