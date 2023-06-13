Провести выборы губернатора поможет омбудсмен

Уполномоченный по правам человека проследит за соблюдением закона.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева и региональный уполномоченный по правам человека Наталия Балашова провели рабочую встречу в рамках подготовки соглашения о взаимодействии. Как пояснили в облизбиркоме, в ходе встречи рассматривались концептуальные вопросы взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения прав различных категорий избирателей, как в период избирательных кампаний, так и в межвыборный период.

«Одним из основных направлений сотрудничества с организаторами выборов определено совместное участие в мероприятиях по повышению правовой культуры, молодых и будущих избирателей, в том числе, реализуемых молодежными избирательными комиссиями региона», — говорят в облизбиркоме.

Несомненно, основным электоральным событием текущего года станут выборы губернатора, которые пройдут 10 сентября. Напомним, такое решение было принято на заседании Орловского областного Совета народных депутатов. Роль омбудсмена велика, о чем говорит опыт предыдущих избирательных кампаний. Напомним, что 11 сентября 2022 года на территории Орловской области в 26 муниципальных районах, городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, на которых были избраны 73 депутата. Выборы прошли на 84 избирательных участках, в том числе на 1 избирательном участке, образованном в месте временного пребывания избирателей.

Как отметила в своем годовом докладе Наталия Балашова, подготовка к тем выборам облизбиркомом велась во взаимодействии с уполномоченным по правам человека. В период подготовки и проведения выборов сотрудники аппарата уполномоченного мониторили ситуацию, проводили консультации граждан по различным вопросам, принимали участие в заседаниях Избирательной комиссии и рабочих групп по рассмотрению жалоб на нарушения избирательных прав граждан. Вся эта работа проводилась в рамках заключенного ранее соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

«Всем обратившимся к уполномоченному по вопросам проведения выборов были даны разъяснения по существу обращений, — говорится в отчете правозащитника. — Так, в аппарат уполномоченного обратился гражданин Н., который рассказал, что не смог дозвониться до соответствующей участковой избирательной комиссии. Сотрудники аппарата уполномоченного оказали гражданину консультативную помощь, а также осуществили телефонную связь с членами участковой избирательной комиссии в целях содействия избирателю в получении необходимой информации».

С целью рассмотрения результатов голосования 12 сентября 2022 года омбудсмен приняла участие в работе Ситуационного центра Общественной палаты Орловской области. Отмечено, что нарушений прав избирателей в ходе выборов 11 сентября 2022 года в Орловской области не было допущено. Добавим, что ежегодно сотрудники аппарата уполномоченного посещают избирательный участок № 747, расположенный в СИЗО-1. В прошлом году на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в СИЗО проголосовало 9 человек, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

ИА «Орелград»