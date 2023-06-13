За год на Орловщине промышленную ипотеку не взял никто

13.6.2023 | 17:01 Новости, Экономика

Облсовет рекомендовал усилить информирование предприятий.

Фото: oreloblsovet.ru

Тему обсудили сегодня на профильном комитете областного совета. Как рассказала заместитель управляющего Орловским отделением ПАО «Сбербанк» Елена Земскова, примерно за год реализации программы в нашем регионе не нашлось желающих «одолжиться» таким образом.

Между тем, при старте данного проекта Корпорация развития Орловской области сообщала даже о нескольких предприятиях, заинтересованных в промышленной ипотеке. Одно из них заявляло о готовности предоставить соответствующие площадки (комплекс общей площадью пять тысяч квадратных метров). Также упоминалось, что компания «Промцеолит» хочет взять промышленную ипотеку, чтобы расширить собственные мощности.

Елена Земскова напомнила, что условия предоставления поддержки изменены в лучшую сторону. Теперь орловцы могут взять льготный кредит на реконструкцию или модернизацию уже существующего производства. Ранее ипотека предоставлялась только на создание или покупку предприятий.

По итогам обсуждения комитет решили рекомендовать Департаменту промышленности и торговли Орловской области провести системную информационную поддержку промышленников и донести до них сведения о существующих возможностях.

ИА «Орелград»

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