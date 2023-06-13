За учреждениями Орловщины закрепили семь убежищ

13.6.2023 | 18:11 Новости, СВО

Также строения передали в состав казны области.

ГУ МЧС России по Орловской области

Соответствующее распоряжение утвердил Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Орловской области (на правах временно исполняющего обязанности своего начальника).

Три объекта относятся к категории «защитное сооружение гражданской обороны», четыре – к «убежищам противорадиационного укрытия». Вот их адреса и «опекуны»:

  • Орёл, бульвар Победы, 10, «Орловская областная клиническая больница»,
  • Орёл, улица Горького, 14, «Поликлиника № 2»,
  • Орёл, улица Горького, 43, помещение 2, библиотека имени Бунина,
  • Орёл, улица Итальянская, 17-Б, «Центр утилизации отходов»,
  • Орёл, улица Привокзальная, 8, помещение 1, «Центр патриотического воспитания «Патриот-57»»,
  • Мценск, улица 20-го июля, 2-А, «Орловская станция переливания крови»,
  • Глазуновский район, посёлок Техникумовский, «Глазуновский сельскохозяйственный техникум».

Этим же постановлением убежища официально передаются в состав казны Орловской области. Учреждения будут «опекать» их в режиме оперативного управления.

ИА «Орелград»

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