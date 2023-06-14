Экс-директор спортшколы «Русичи» получил условный срок

Ему вменялся целый ряд статей.

Борис Люблинский обвинялся в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, а также в даче и получении взятки. Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Как сообщает портал «Орловские новости», экс-главу футбольной спортшколы приговорили к четырём годам условного срока (с трёхлетним испытательным сроком) и штрафу в полмиллиона рублей.

Следствие и суд установили, что с 2016 по 2020 годы в спортшколе существовали фиктивные группы по занятию футболом и мини-футболом. Фактически эти тренировки не проводились. Зарплату, которая начислялась тренерам, осуждённый забирал себе. Общая сумма незаконно полученных средств составила 1,4 миллиона рублей.

Также в период с 2017 по 2019 годы осуждённый получил от тренеров школы две взятки (41500 и 5000 рублей). В обмен на это он оказал им покровительство, сохранив существующую нагрузку и зарплаты. Кроме того, в 2018 году Люблинский потребовал от женщины-врача, работавшего в «Русичах» по совместительству, передать ему 22 тысяч рублей (из начисленной заработной платы). Сотрудница вынужденно согласилась на «предложение».

ИА «Орелград»