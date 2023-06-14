ФОК на Рощинской готов на 58%

Сегодня на стройплощадке побывали депутаты орловского облсовета.

Рабочий визит нанесли «народные избранники», входящие в комитет по образованию, спорту, культуре и туризму. Завтра на его заседании обсудят, в том числе, и данный вопрос.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стартовало в августе 2022-го и должно завершиться до августа текущего года. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Альянс». Стоимость работ составляет около 70 миллионов рублей.

В апреле председатель комитета Олег Кошелев выразил обеспокоенность темпами строительства. В ходе сегодняшней поездки выяснилось, что объект готов на 58%. Об этом заявил представитель подрядчика.

Как сообщает пресс-служба облсовета, сейчас здесь продолжается разбивка площадок для занятий пляжным футболом и пляжным волейболом, беговых дорожек, тёплых раздевалок с душевыми.

Кошелев поделился своими впечатлениями: «Конечно, то, что мы сегодня увидели, очень порадовало, Тогда в середине весны здесь была просто законсервированная строительная площадка. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Мы посмотрели также и здание самого ФОКа, которое не только получило стены и потолок, но уже принимает очертания масштабного спортивного объекта. Хочется надеяться, что тот темп, который взяли подрядчики, будет наращиваться».

ИА «Орелград»