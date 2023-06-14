Облсуд признал законной конфискацию иномарки за пьяную езду

«Пьяный водитель» не смог в апелляционной инстанции вернуть себе машину.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел дело о конфискации дорогостоящего автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде. Подробности сообщили в пресс-службе облсуда. Напомним, данная норма появилась в отечественном законодательстве сравнительно недавно. Поправки в прошлом году были внесены в Уголовный кодекс РФ. Они разрешают конфискацию в пользу государства транспортного средства на основании вынесенного судом обвинительного приговора за повторную пьяную езду.

В Орловской области данная норма впервые была применена в этом году, причем использовалась уже несколько раз. В данном случае в апелляционном порядке было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, осужденного приговором Заводского районного суда города Орла по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде сообщили, что задержан он был в феврале 2023 года, когда на своем автомобиле Кia Sorento 2022 года выпуска двигался по улицам областного центра. На улице Кромской его остановили сотрудники ГИБДД. По внешним признакам водитель был пьян, поэтому полицейские отстранили его от управления и направили на медицинское освидетельствование.

От прохождения освидетельствования мужчина отказался, что фактически и сделало его пьяным водителем. Потом было установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В судебном заседании орловец полностью согласился с предъявленным обвинением и получил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

Тогда же суд первой инстанции принял решение о конфискации принадлежащего ему автомобиля Кia Sorento. В суде отметили, что средняя рыночная цена такого автомобиля составляет 4 миллиона рублей. Осужденный не согласился с приговором в той его части, которая касается конфискации иномарки. Он подал апелляционную жалобу и просил вернуть автомобиль, поскольку тот фактически является общей совместной собственностью. Мужчина заявил, что в покупке машины участвовал не только он сам, но и его супруга и их родители, что автомобиль используется для нужд семьи и денежных средств для приобретения нового автомобиля не имеется.

«Суд апелляционной инстанции, проверив доводы осужденного, оставил приговор без изменения, указав, что приведенные в апелляционной жалобе обстоятельства не влияют на правильность выводов суда о конфискации транспортного средства и таковой не препятствуют. Приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»